Regulación de vehículos eléctricos saldrá adelante; es por seguridad: Morena

El gobierno capitalino informó que serán regulados los vehículos eléctricos CIUDAD DE MÉXICO, 25OCTUBRE2024.- Autoridades de la CDMX, buscan regular el uso de bicicletas eléctricas, con uso de placas. La secretaria de Movilidad detalló que todo vehículo que alcance los 25 kilómetros apoyado por un motor electrónico deberá regularizarse, así mismo detalló que no podrán circular en vías principales. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

La regulación de los vehículos eléctricos como scooters, bicicletas y motos saldrá adelante en el Pleno porque tiene como propósito garantizar la integridad física, la vida de los conductores y de los peatones, informó la coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchilt Bravo, en la primera mesa de trabajo sobre micromovilidad.

La reunión fue resultado de un acuerdo tras la manifestación de usuarios de bicicletas eléctricas y scooters, que se plantaron afuera del recinto legislativo porque se niegan a que los vehículos eléctricos sean regulados.

Rubén Arenzana, conocido en las redes sociales como RuAbogado, y miembros de las empresas EvoBike y Honey Whale representaron a los manifestantes.

La diputada destacó que seguirán las mesas de trabajo para que los involucrados puedan dar su punto de vista acerca de la reglamentación.

“Sí se va a legislar y ayer lo dijimos muy claro, para que todos estén en el mismo contexto. También propusimos que en el término de los 360 días que se tienen para reglamentar, se abran las mesas de trabajo y tener las aportaciones de todos los que quieran participar en este ejercicio.

“Ayer nos dijo la Comitiva que había otro sector que quería ser escuchado y que son los empresarios. Por eso hoy estamos aquí para escucharlos”.

No se afectará a ningún sector empresarial

Aseguró que ni el Gobierno de la Ciudad de México ni el Congreso capitalino tienen la intención de dañar a las empresas que producen o comercializan dichos vehículos eléctricos.

“No vamos a afectar a ningún sector empresarial. Al contrario, consideramos que cuando esté regulado el uso de estos vehículos, va a tener un impacto positivo porque más gente va a comprarlos”.

En su intervención, el diputado morenista Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, señaló que el dictamen de reformas a la Ley de Movilidad capitalina contó con el consenso general de los integrantes de la Comisión que preside.

Y resaltó la importancia de realizar campañas de difusión sobre el manejo responsable de los vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepes).

Alejandra Álvarez, representante de la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina, comentó que, como parte de la regulación de este tipo de vehículos, dicha dependencia ha revisado el tema desde una óptica más amplia, la cual incluye estándares de calidad y certificación de las bicicletas eléctricas y scooters.

En la mesa de trabajo se dio a conocer que la Semovi ha tenido encuentros con 28 empresas dedicadas a la producción o comercialización de estos vehículos, incluida EvoBiker, que en su momento sólo se presentó a una reunión.

Los representantes de la citada compañía externaron su agradecimiento a la Semovi y al Congreso capitalino por contemplarlos en esta mesa de trabajo, “porque les permitirá dar su punto de vista acerca de las reformas a la Ley de Movilidad capitalina”.

Se definirá campaña sobre cultura de uso responsable

Se acordó que el 15 de agosto se realizará una reunión en la sede de la Semovi, en la que participará personal técnico de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial y empresas del sector, con el objetivo de definir una campaña de difusión sobre la cultura de uso responsable de estos transportes alternativos, como es portar casco, para proteger la integridad física y la vida de los usuarios.