Tras caso Fernandito, diputado de Morena va por juicio político contra titular de la FGJEM

Diputado Octavio Martínez, Congreso Edomex

El diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México, informó que interpuso un recurso constitucional para iniciar un juicio político contra José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); además, llamó al Congreso mexiquense a discutir su desempeño y, si los resultados no son buenos, proceder a su destitución.

Lo anterior, al hacer un recuento sobre hechos que consideró fallas en la procuración de justicia en la entidad, particularmente tras el caso de Fernandito, el pequeño de 5 años que fue asesinado porque su mamá no pudo pagar una deuda de mil pesos.

​“¿Qué más nos falta ver para que discutamos en este Congreso la destitución del fiscal general José Luis Cervantes, por la incapacidad para conducir la misma?”, reprochó el legislador.

Señaló que de ser procedente su petición, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez enviaría una terna para designar a la nueva persona titular que impulse el trabajo de la fiscalía, en beneficio de la población.

​El legislador también destacó que, luego de tres años y medio de ocupar el cargo, es evidente que no hay resultados, pero sí omisiones por parte del fiscal general.

​​Como ejemplos de su gestión, Martínez Vargas lamentó los asesinatos de la menor Dulce “N”, el pasado 11 de agosto en el municipio de Chalco, y de “Fernandito”, el 28 de julio en Los Reyes La Paz; además, mencionó la falta de justicia por el robo de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad; así como los pocos avances en la investigación de un centro clandestino de vigilancia en Ecatepec.

​También criticó ​la criminalización de jóvenes que operan barberías y la restitución apenas de 50 bienes despojados a sus dueños, cuando hay más de 7 mil denuncias por este delito; los altos índices de violencia de género; y que sigan presos administradores de la Centra de Abastos de Toluca acusados de homicidio.

“​A lo anterior, debe sumarse la falta de médicos y médicas legistas y otro personal especializado, además de la corrupción en los ministerios públicos", mencionó.

​Por ello, finalizó cuestionando: “¿qué más falta por ver para ayudar a la gobernadora a erradicar los males heredados de las administraciones pasadas?”.