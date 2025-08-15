Cae “El Roto” de “Los Malportados”, feminicidas y extorsionadores en 4 estados

Detenido Dylan "N". (SSC y SSPC)

En un operativo conjunto, fue detenido Dylan Samuel “N”, alias “Roto”, integrante del grupo delictivo “Los Malportados”, relacionado con delitos de feminicidio, extorsión y narcomenudeo en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guerrero.

La detención se realizó en la Calle 12, de la colonia San Pablo CTM, de Santiago Teyahualco, en el Estado de México, donde el personal policial realizaba labores de inteligencia, y de recopilación de información para dar seguimiento a carpetas de investigación.

Fue así que identificaron a Dylan Samuel “N”, de 30 años de edad a quien se le cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado y fue encarcelado en un reclusorio de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que Dylan Samuel “N” está relacionado con cinco carpetas de investigación, una por feminicidio en el año 2024, otra por delitos contra la salud en el año 2023, y tres en el presente año por extorsión y asociación delictuosa, por delincuencia organizada y por narcomenudeo.

“Malportados” caídos

Pocos días antes, el tres de agosto, fue detenido Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, quién sustituyó a Néstor Arturo “N” alias “El 20” al frente del “Cártel Nuevo Imperio” y quien también estaba al frente de la célula delictiva “Los Malportados”.

“El Malportado” y/o “19” está identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.

A su grupo se le relaciona con los delitos de secuestro, extorsión, robo a transporte de carga, homicidio, lesiones, robos con violencia, contra la salud, así como distribución y venta de droga.

Junto con Aldair “N” fueron detenidas cuatro personas más, quienes al momento de su detención portaban armas de fuego y consumían drogas al interior de un club de playa en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Las autoridades mantenían dos carpetas de investigación por secuestro y dos más por homicidio.

Los golpes de las autoridades en contra de este grupo delictivo comenzaron el 14 de junio de 2025, cuando elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Municipal de Ecatepec, detuvieron a dos personas por el delito de secuestro, así como la liberación de una víctima, en el Estado de México.

Sin embargo, la operación criminal de “Los Malportados” no se detuvo; el 12 de julio de 2025, dos hombres en motocicleta atacaron a balazos a una joven de 22 años en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una vez que se realizaron las investigaciones para ubicar a “Los Malportados”, diversas instituciones de seguridad viajaron al puerto de Acapulco, Guerrero, donde más “malportados” festejaron el cumpleaños de Gustavo Aldair “N”.

Cuando fueron ubicados, los agentes arrestaron a Carlos “N”, alias “El Cabezas” de 42 años, Ricardo “N” alias “El Frijol” de 36 años, Brayan “N” alias “Cuartito” de 28 años y José “N” de 31 años, se les aseguraron un vehículo, tres armas de diferentes calibres, 51 cartuchos útiles, cuatro básculas, 80 dosis de cristal, 50 gramos de pastillas de fentanilo, tres bolsas de medio kilo de cristal, y dos bolsas de marihuana con 165 gramos en total.

“El 20″, creador de “Los Malportados” cayó en 2024

“El 20” fue detenido el 24 de julio del 2024, cuando la Fiscalía tuvo información de que el sujeto acudiría a un restaurante de sushi ubicado en la colonia Polanco, de la alcaldía Miguel Hidalgo, sitio en el que reservó una mesa para 10 personas en el área privada del lugar.

Previo a su captura, las autoridades del Estado de México ofrecían una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aportara información que colaborara en su detención.

El “Cártel Nuevo Imperio” es una célula que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Dámaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.