Inicia en Ecatepec Jornada de Salud Integral con servicios gratuitos

Por Eidalid López Pérez
Con el propósito de acercar atención médica de calidad y promover la prevención de enfermedades, el Gobierno de Ecatepec, en colaboración con el DIF municipal, llevará a cabo este 16 de agosto la Jornada de Salud Integral en la explanada municipal de San Cristóbal Ecatepec, a partir de las 10:00 horas.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder de forma gratuita a consultas de medicina general, nutrición y odontología, así como a servicios de vacunación (de acuerdo con el esquema disponible), certificados médicos, detección de diabetes e hipertensión y vacunas para seres sintienes.

La administración municipal destacó que se emitirán 200 certificados médicos gratuitos para niños y adolescentes, además de la toma de fotografías infantiles, con el objetivo de apoyar a las familias en el inicio del próximo ciclo escolar.﻿

Autoridades locales señalaron que esta jornada forma parte de las acciones permanentes para garantizar el derecho a la salud. “Queremos que ninguna familia de Ecatepec se quede sin atención médica por falta de recursos. Estas jornadas buscan acercar los servicios y fomentar la cultura de la prevención”, afirmó la Dirección de Salud Municipal.﻿

El gobierno municipal invitó a la población a acudir con toda la familia y aprovechar los beneficios de esta jornada integral, que también contará con orientación sobre hábitos saludables y control de padecimientos crónicos.

La cita es mañana, sábado 16 de agosto a las 10:00 horas, en la explanada municipal de San Cristóbal Ecatepec.﻿

“La salud es prioridad; trabajamos todos los días para acercar estos servicios a nuestra gente”, concluyeron autoridades locales.﻿

