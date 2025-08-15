El programa "Dra. Matilde Montoya" lleva salud gratuita a más de 5 mil personas en Tlalnepantla

Más de 5 mil 100 personas en comunidades vulnerables de Tlalnepantla han sido beneficiados por el programa municipal “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua”, al recibir servicios médicos gratuitos y de calidad.

Laura Levario Jaramillo, subdirectora médica del DIF municipal, informó que, por instrucciones de la presidenta honoraria Rocío Pérez Cruz, la iniciativa ha visitado ocho colonias, entre ellas La Loma Tlalnemex, El Rosario y San Juan Ixhuatepec.

Esta estrategia forma parte del compromiso del presidente municipal Raciel Pérez Cruz para garantizar el acceso a la salud sin afectar la economía familiar. “Buscamos que los servicios médicos especializados lleguen a quienes más los necesitan, sin que el costo sea un obstáculo”, señaló Levario Jaramillo.

Hasta el momento, el programa ha distribuido 2 mil 25 medicamentos, realizado 1 mil 541 procedimientos dentales y entregado 1 mil 94 lentes. Además, se han efectuado 639 análisis de laboratorio y 993 consultas médicas, cubriendo necesidades básicas de atención primaria.

En paralelo, el DIF municipal impulsa las jornadas “Sonreír a Clases”, enfocadas en preparar a niñas, niños y adolescentes para el próximo ciclo escolar. Estos operativos ofrecen limpieza dental, aplicaciones de flúor, desparasitantes y certificados médicos sin costo.

Los interesados en acceder a estos servicios pueden consultar las fechas y sedes en la página de Facebook del DIF Tlalnepantla o comunicarse al 55 5361 2115, extensión 295. La institución también participa en las Jornadas Conexión Colibrí, donde se brindan diversos servicios municipales.

La Unidad Médico-Dental móvil continúa recorriendo colonias prioritarias, con el objetivo de reducir las barreras de acceso a la salud. Las autoridades destacaron que estas acciones responden a la demanda ciudadana de llevar atención profesional a zonas históricamente desatendidas.

“Queremos que la gente no tenga que gastar en lo básico cuando se trata de su bienestar”, afirmó Levario Jaramillo. El gobierno municipal reiteró que seguirá ampliando la cobertura del programa durante los próximos meses, priorizando a adultos mayores y personas con discapacidad.

Para conocer las próximas ubicaciones de las jornadas, los habitantes pueden seguir las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Tlalnepantla, donde se publican los calendarios de atención en tiempo real.