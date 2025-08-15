Fuerte lluvia deja más de 25 millones de m³ de agua en la capital

Colapsa CDMX por lluvias

La tormenta registrada la noche del jueves y madrugada del viernes dejó un acumulado superior a los 25.3 millones de metros cúbicos de agua en la Ciudad de México, con máximos de precipitación de 46.25 milímetros en la estación Pozo CU, en Coyoacán, y 45.25 milímetros en la Planta Picacho Periférico, en Tlalpan, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, la dependencia activó de forma preventiva el Operativo Tlaloque, que movilizó a 245 elementos —entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje—, además de 114 unidades especializadas, entre ellas cinco equipos Hércules, once vehículos de bombeo de emergencia, 49 hidroneumáticos, cinco pipas de agua tratada, vehículos de carga, una grúa HIAB, un vehículo Unimog, así como motocicletas para recorridos rápidos.

Según autoridades, el dispositivo mantuvo personal técnico en puntos de guardia en 16 alcaldías, desde Álvaro Obregón hasta Xochimilco, con el objetivo de reaccionar de inmediato ante incidentes. Durante la jornada se atendieron 38 encharcamientos: 15 en Iztapalapa, siete en Tláhuac, seis en Coyoacán, tres en Iztacalco, tres en Tlalpan, dos en Álvaro Obregón y dos en Venustiano Carranza.

Las brigadas realizaron labores de desazolve, bombeo y retiro de obstrucciones en coladeras, en coordinación con autoridades locales. La Segiagua también reforzó la difusión preventiva con 40 publicaciones en X y dos en Facebook, para mantener informada a la ciudadanía sobre zonas afectadas y medidas de precaución.

El comparativo de datos pluviométricos mostró que la intensidad de la lluvia superó los promedios históricos para esta fecha en varios puntos de la capital, lo que, según la dependencia, subraya la importancia de operativos permanentes y de la colaboración ciudadana para mantener libres de basura las rejillas y coladeras, evitando así mayores afectaciones.