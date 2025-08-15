Huixquilucan celebrará a los jóvenes con el “Juventudes Fest 2025”

Para reconocer su papel en el desarrollo del municipio, el gobierno de Huixquilucan rendirá homenaje a la juventud con el “Juventudes Fest 2025”, un evento musical gratuito. La cita será el domingo 24 de agosto en el Auditorio Constituyentes de 1917, donde bandas como “Nana Pancha”, “Rude Boys” y “Heavy Nopal” animarán la jornada desde las 12:00 horas.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco destacó que este festival se realiza en el marco del Día Internacional de la Juventud. “Queremos ofrecer espacios de esparcimiento seguro donde los jóvenes puedan expresarse y convivir. Ellos son protagonistas del cambio social”, afirmó la mandataria durante el anuncio del evento.

Además de los conciertos, la dirección general de la Juventud organizará dinámicas interactivas para que los asistentes muestren sus talentos. “Este es solo un ejemplo de nuestro compromiso por crear entornos que fomenten su desarrollo integral”, agregó Contreras Carrasco, quien recordó las diversas políticas implementadas para este sector.

Entre los apoyos que brinda el municipio destacan la Tarjeta Joven, becas educativas y el Premio Municipal de la Juventud, que reconoce logros en ámbitos académicos, culturales y sociales. Como parte de estas acciones, el 25 de agosto se llevará a cabo un Cabildo Juvenil para escuchar propuestas que puedan convertirse en políticas públicas.

El gobierno local también ha invertido en infraestructura recreativa, con la construcción de gimnasios al aire libre y la rehabilitación de espacios deportivos. “Nuestro objetivo es alejar a los jóvenes de conductas de riesgo mediante alternativas saludables”, explicó la presidenta municipal.

El “Juventudes Fest 2025” forma parte de una estrategia integral que incluye programas culturales, deportivos y de participación ciudadana. Las autoridades invitan a toda la comunidad a disfrutar de este evento familiar, que promueve la convivencia pacífica y el talento local.

“Los jóvenes de Huixquilucan saben que cuentan con nuestro apoyo las 24 horas del día”, reiteró Contreras Carrasco. El festival representa una oportunidad para fortalecer el tejido social mientras se disfruta de música en vivo y actividades recreativas.

Para mayor información sobre este y otros programas juveniles, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales del gobierno municipal o acudir a las instalaciones de la dirección de Juventud.