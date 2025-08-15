Reporta Iztapalapa afectaciones menores tras intensas lluvias de últimas semanas

Iztapalapa reporta afectaciones menores tras intensas lluvias gracias a acciones preventivas

La alcaldía Iztapalapa informó que las torrenciales lluvias registradas en las últimas semanas han dejado únicamente afectaciones menores en la demarcación, resultado de los trabajos preventivos de desazolve y limpieza realizados de manera continua, especialmente en los 44 puntos considerados vulnerables.

Desde el inicio de la actual administración, la estrategia preventiva ha sido prioritaria. Entre las acciones destacan el desazolve permanente de la red secundaria de drenaje, la limpieza de los 283 pozos de absorción existentes y la construcción de otros 52, lo que ha permitido evitar inundaciones, aunque sí se han registrado encharcamientos que son atendidos de inmediato.

La alcaldesa Aleida Alavez informó que instaló un centro de mando para monitorear las zonas con anegaciones y coordinar las labores de apoyo a la población. De forma habitual, la mandataria recorre la demarcación para verificar que el protocolo establecido se cumpla en cada caso.

En estas tareas participan más de 300 trabajadores de las direcciones de Servicios Urbanos, Protección Civil, Obras, Policía Auxiliar y direcciones territoriales, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La labor se refuerza con maquinaria especializada para desalojar agua y efectuar trabajos de mitigación, como el lavado de áreas afectadas por lodo.

Desde la noche del jueves y hasta la madrugada de este viernes, más de 230 trabajadores de las direcciones generales de Servicios Urbanos y Protección Civil, así como de las 13 direcciones territoriales, atendieron diversas emergencias provocadas por las lluvias.

Durante la mañana de este viernes, el personal de Servicios Urbanos continuó con la limpieza y el lavado de vialidades para prevenir focos de infección, además de mantener los trabajos permanentes de desazolve en toda la demarcación.