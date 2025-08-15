Rumbo al Mundial 2026, inauguran en Á. Obregón feria cultural y gastronómica de Nuevo León

Inauguran en Álvaro Obregón feria cultural y gastronómica de Nuevo León

A 300 días del inicio del Mundial de Futbol 2026, la Alcaldía Álvaro Obregón y el Gobierno de Nuevo León inauguraron este viernes la feria “Nuevo León, Ponte Nuevo, Ponte Mundial en la Álvaro Obregón”, un evento que busca fortalecer la colaboración institucional y promover el intercambio cultural, artístico y gastronómico entre ambas entidades.

La actividad se realiza del 15 al 17 de agosto en la Casa de Cultura Jaime Sabines, en San Ángel, con entrada libre.

El encuentro forma parte de una estrategia para impulsar el turismo interestatal y aprovechar el potencial hotelero y de servicios de la demarcación, de cara a los partidos que se celebrarán en la Ciudad de México durante la justa deportiva.

La coordinación se da en conjunto con la Representación del Estado de Nuevo León en la capital del país.

Durante la inauguración, Luis Ignacio Sáinz, asesor en materia de Cultura y Patrimonio de la alcaldía, subrayó la relevancia de Álvaro Obregón como punto de encuentro.

Señaló que recibir a visitantes y representantes de otras ciudades “permite abrir la visión y conocer cómo trabajan otros gobiernos y sociedades”, además de valorar la experiencia y el trabajo en otras regiones.

Gabriela Cuevas, representante de la organización del Mundial por parte del Gobierno federal, destacó la importancia de que ciudades y regiones anfitrionas trabajen en conjunto.

Aseguró que “iniciativas como esta feria muestran nuestra cultura y generan oportunidades para la proyección internacional de México”, extendiendo el impacto del Mundial más allá del ámbito deportivo.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez, resaltó que el evento representa una “ventana de exposición” para ambas entidades, al permitir mostrar tradiciones y generar experiencias que conecten a la ciudadanía con la diversidad cultural del estado invitado.

La feria permanecerá abierta hasta el domingo 17 de agosto en la Casa de Cultura Jaime Sabines, ubicada en Avenida Revolución 1747, colonia San Ángel.