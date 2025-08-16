Alcaldesa de Nicolás Romero atiende necesidades ciudadanas en gira de trabajo

Para escuchar y atender las demandas de ciudadanos de Nicolás Romero, la alcaldesa Yoselin Mendoza recorrió diversas comunidades del municipio, reafirmando su compromiso de priorizar las obras que la ciudadanía considera esenciales para su bienestar.

Durante su visita a la colonia Ampliación Libertad, donde se realizó una Jornada de Regreso a Clases con servicios médicos y asistenciales gratuitos, anunció la próxima pavimentación de la avenida Santa María, una obra que busca reducir el rezago histórico en la zona.

En su encuentro con los habitantes, Mendoza destacó que su gobierno, coloca a la gente en el centro de todas las acciones. “Lo que nos distingue es que trabajamos para quienes más lo necesitan, porque ‘por el bien de todos, primero los pobres’”, afirmó. Además, respondió de inmediato a solicitudes vecinales como la conexión y reconexión de servicios, así como el cambio de luminarias, reafirmando su estilo de gobierno cercano.

En la comunidad de San Juan Tlihuaca, la edil dio el banderazo de inicio a la repavimentación de la calle Revolución, una obra que requerirá una inversión superior a los cinco millones de pesos y que incluirá concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en un área de 2,048 metros cuadrados. Durante el evento, los vecinos expresaron que su principal demanda es el acceso al agua potable, a lo que Mendoza respondió: “Estoy aquí para escuchar y resolver sus necesidades con obras duraderas, porque invertir en calidad es invertir en el futuro”.

Posteriormente, en la colonia La Era, la alcaldesa cumplió su compromiso de apoyar a los residentes con la entrega de 10 toneladas de cemento, marcando el inicio de la pavimentación de la calle Romualdo Gutiérrez. Esta acción surgió tras un recorrido previo en el que los habitantes expusieron sus prioridades, demostrando así el enfoque participativo de su administración.

Con estas acciones, la administración municipal refrenda su compromiso de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y ejecutar obras que respondan a sus necesidades más urgentes, siempre bajo el principio de que el pueblo decida el rumbo de las políticas públicas.