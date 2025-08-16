Diputada local y “Toxina” visitan a jóvenes en conflicto con la ley

Diputada y actores visitan a jóvenes en centros de internamiento

La diputada Rebeca Peralta, del grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso local, llevó al actor Israel Islas —intérprete del personaje Toxina en la serie de Rosario Tijeras— a las Comunidades para Adolescentes con el fin de dialogar sobre los riesgos de idealizar el mundo de la delincuencia y la importancia de buscar alternativas que ofrezcan un futuro real.

En la Ciudad de México, las “Comunidades para Adolescentes” son centros de internamiento para jóvenes en conflicto con la ley, que han cometido un delito y están cumpliendo una medida de tratamiento.

Rebeca Peralta, también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, informó que el centro de la conversación fueron los dos caminos que lleva el mundo del crimen y la delincuencia organizada: la muerte o la cárcel.

“Los jóvenes estaban sorprendidos cuando lo vieron, eso ayudó mucho a que escucharan las palabras de Israel atentamente, los hizo reflexionar sobre sus decisiones y el brillo ficticio con el que a menudo se retrata al narcotráfico en la televisión”, dijo.

La legisladora, también destacó la necesidad de concientizar a los jóvenes sobre la realidad de una vida criminal, en donde la violencia, la soledad y las consecuencias irreversibles son los factores principales de todas las historias.

Promueven que jóvenes hagan un documental

Peralta añadió que durante la reunión con los jóvenes de las comunidades de San Fernando y Alfonso Quiroz Cuarón, también se planteó la posibilidad de realizar talleres de actuación y un documental que pueda participar en los Premios Ariel.

“Israel es una persona muy interesada en los jóvenes de las comunidades, anteriormente ya trabajó con ellos, lleva años en el tema y ahora queremos retomar todo de nuevo; hay interés y por eso vamos a unirnos para trabajar en favor de la reinserción social”, añadió.

“Toxina” también fue acompañado por el dramaturgo Martín López Brie y el cineasta, Mauricio Talamantes.