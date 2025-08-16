Este domingo se realizará la Consulta de Presupuesto Participativo 2025

Consulta de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que ya tiene todo listo para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, que se realizará este domingo 17 de agosto, para que la ciudadanía elija los proyectos para mejorar sus comunidades.

A través del Presupuesto Participativo, la ciudadanía podrá decidir cómo aplicar el 4% del presupuesto de cada una de las alcaldías para mejorar su entorno a través de proyectos específicos propuestos por personas residentes, habitantes y originarias de la capital.

Serán instaladas 2 mil 427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO) en las 16 demarcaciones de la capital, estarán abiertas de 09:00 a 17:00 horas y su ubicación se podrá consultar en: https://scmgpc.iecm.mx/UbicatuMRO.php.

El IECM dio a conocer que en su página web también se encuentra disponible la lista de proyectos que resultaron elegibles en cada una de las Unidades Territoriales.

Para consultar los proyectos, es necesario seleccionar la alcaldía y la Unidad Territorial, el sistema mostrará el monto asignado y los proyectos que fueron propuestos y dictaminados favorablemente por los Órganos Dictaminadores de Alcaldías.

La emisión de la opinión se hará de forma secreta, universal, libre y directa; para ello, las personas registradas en la Lista Nominal deberán presentarse en la MRO correspondiente con su credencial de elector vigente.

¿Cómo votar?

Las boletas para la Consulta contarán con recuadros enumerados del 1 al 30; la ciudadanía deberá marcar el número asignado aleatoriamente al proyecto de su preferencia.

En caso de que en una Unidad Territorial se tengan más de 30 proyectos dictaminados viables se imprimirán al reverso recuadros del 31 al 60, con la finalidad de cubrir el total de proyectos que se someterán a opinión.

IECM informó que para recibir orientación sobre la jornada de opinión y temas relacionados con la Consulta, el IECM habilitó un Chatbot de WhatsApp con el número 56 6051 0709; también se puede llamar al Centro de Información Telefónica, en los números 55 2652 1175 y 800 433 3222.