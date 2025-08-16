Hallan bodega con drogas tras incendio en una casa de Ecatepec

El sitio del hallazgo de las drogas quedó bajo resguardo de autoridades federales

Ecatepec — Una bodega de almacenamiento de estupefacientes, ubicada en el fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, fue puesta al descubierto gracias a un incendio en una vivienda, tras la intervención de la policía municipal y personal de la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina. Las autoridades notificaron al Ministerio Público, quien procedió a asegurar el lugar para las investigaciones correspondientes.

Los hechos ocurrieron en la cerrada José María Morelos Norte, donde una pequeña explosión desencadenó el incendio. Los cuerpos de emergencia acudieron al llamado, mientras que elementos del sector 12 de la policía municipal resguardaron inicialmente la zona para evitar riesgos a la población.

El operativo contó con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, la Marina y la policía estatal, quienes establecieron un perímetro de seguridad para permitir el trabajo de los bomberos. Las llamas fueron controladas en poco tiempo, aunque la vivienda se encontraba deshabitada, pues al parecer sus ocupantes huyeron al iniciar el siniestro.

Las primeras investigaciones indican que la explosión pudo ser causada por agentes químicos, ya que el inmueble funcionaba como centro de almacenamiento de narcóticos. En el interior, las autoridades localizaron varios paquetes con aproximadamente 25 kilos de hierba verde con “características propias de la marihuana”, según los reportes preliminares.

Además de la droga, se encontraron diversos contenedores cilíndricos de plástico y una careta con filtros, elementos que suelen utilizarse en el procesamiento de sustancias ilícitas. Estos hallazgos reforzaron la sospecha de que el lugar era usado para actividades relacionadas con el narcotráfico.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México se hizo cargo del aseguramiento del inmueble y continuará con las indagatorias para determinar responsabilidades. Las autoridades no descartan que el incendio haya sido provocado para destruir evidencia ante un posible operativo.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos en relación con el caso, pero se mantienen las pesquisas para identificar a los posibles responsables. Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la presencia de este tipo de actividades en la localidad.

El incidente pone en evidencia los desafíos que enfrentan las autoridades en materia de seguridad, particularmente en municipios como Ecatepec, donde el crimen organizado ha intentado establecer sus operaciones. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y evitar que este tipo de ilícitos se repitan.

La Crónica de Hoy/2025/Ecatepec