Rescatan a conductor de tráiler que se estrelló en poste de luz en GAM

Choque Tráiler que se impactó en poste de luz en la avenida 608. (SSC)

La mañana de este sábado, el conductor de un tráiler se impactó contra un poste de luz en la avenida 608, de la de la colonia San Juan de Aragón Cuarta Sección, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El accidente provocó que el chofer quedara atrapado en la cabina, dado que la parte frontal del vehículo que prensó en el poste.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizaron cortes a la circulación y maniobras para el retiro de la unidad.

Un video captado por cámaras de videovigilancia se observa que un hombre caminaba con su pequeña hija por la banqueta y en ese momento, el tráiler se dirigía hacia ellos a toda velocidad.

Cuando el hombre se dio cuenta que la unidad los iba impactar, cargó a la menor y trató de avanzar rápidamente. Aunque resultaron ilesos, el frente del vehículo chocó a sólo un metro de distancia de ellos.

Cuando las autoridades arribaron al cruce de las avenidas 608 y 623, a la altura del Metro Bosque de Aragón, acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia; y luego de unos minutos, en una acción coordinada, paramédicos del ERUM, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil realizaron los cortes necesarios de las vigas y de la cabina de la unidad, para estabilizar y rescatar al conductor de 47 años de edad.

Después, con apoyo de una grúa el camión fue retirado, mientras que se recogieron los escombros y se mantuvo la zona acordonada para que se realicen las obras necesarias para colocar el poste y se restablezca el servicio de luz.

Las autoridades avisaron al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para las investigaciones del caso y deslindar responsabilidades.