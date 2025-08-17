Activan Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo

Lluvias (Fernando Carranza García)

Por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y caída de granizo entre las 18:20 y las 22: 00 horas de este domingo 17 de agosto de 2025.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.