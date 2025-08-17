Blindar Cuauhtémoc llega a Tlatelolco: 18 infracciones y luminarias reactivadas

Recuperan espacios en Tlatelolco con operativo de tránsito supervisado por Ale Rojo de la Vega

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó en la primera sección de Tlatelolco un operativo conjunto entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la demarcación y la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Ciudad de México, con el objetivo de recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad de las y los habitantes del conjunto habitacional.

Como parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, la acción se concentró en las avenidas Insurgentes Norte y Ricardo Flores Magón. El saldo fue de 18 infracciones aplicadas, 5 garantías levantadas y 8 motocicletas remitidas al depósito vehicular por estar estacionadas en lugares prohibidos.

Además de supervisar el dispositivo, la mandataria atendió directamente a vecinas y vecinos que le hicieron llegar diversas solicitudes. Una de ellas fue la falta de luminarias en andadores y áreas verdes del edificio Pedro Moreno, situación que se resolvió de inmediato con el apoyo del personal de la Alcaldía.

“Hoy en recorrido en la primera sección de Tlatelolco, vecinas me reportaron luminarias apagadas en los andadores y áreas verdes del edificio Pedro Moreno. No nos quedamos con el reporte: lo resolvimos. Se reactivaron 6 luminarias, se cambiaron unidades dañadas, cableamos alimentación aérea y ya estamos rastreando el corto del circuito directo para dejar también operando la fotocelda. La oscuridad no tiene lugar en Cuauhtémoc. Donde reportan, ahí mismo actuamos: con luz, con seguridad y con hechos”, afirmó Rojo de la Vega.

La alcaldesa aseguró que la estrategia de atención a problemáticas en la demarcación se fundamenta en una presencia constante en las 33 colonias que la conforman. En ese sentido, aseguró que continuará recorriendo el territorio de Cuauhtémoc junto a su equipo de trabajo, para dar respuesta directa a las demandas ciudadanas.