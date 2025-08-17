Jornada presencial del Presupuesto Participativo 2025: ciudadanía decide destino de más de 2 mil millones de pesos

Consulta de Presupuesto Participativo

Hoy se lleva a cabo la jornada presencial de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, en la que la ciudadanía podrá decidir cómo aplicar más de 2 mil millones de pesos destinados a proyectos de mejora comunitaria en las 16 alcaldías de la capital.

De las 09:00 a las 17:00 horas, las y los habitantes, vecinas, vecinos y personas originarias de la Ciudad de México podrán acudir a una de las 2 mil 427 Mesas Receptoras de Opinión (MRO) instaladas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para emitir su opinión y elegir entre más de 13 mil proyectos propuestos.

La mayoría de estas iniciativas buscan mejorar espacios públicos, tanto en colonias como en unidades habitacionales, y abarcan temas como infraestructura urbana, obras, actividades culturales y recuperación de espacios deportivos, entre otros.

El IECM habilitó herramientas digitales para facilitar el acceso a la información antes de acudir a votar. En el micrositio https://scmgpc.iecm.mx/UbicatuMRO.php se puede consultar la ubicación de las Mesas Receptoras, mientras que en https://siproe2025.iecm.mx/sistema-integral/ están disponibles los proyectos elegibles en cada Unidad Territorial (UT).

Para revisar las propuestas, la ciudadanía debe seleccionar su alcaldía y la UT correspondiente. El sistema muestra el monto asignado y los proyectos disponibles, los cuales podrán ser elegidos durante esta jornada.

El procedimiento en la MRO es sencillo: al llegar, las personas deberán presentar su credencial para votar vigente y con ello recibirán su boleta para emitir su opinión.

Para mayor información, el IECM puso a disposición el Chatbot de WhatsApp en el número 56 6051 0709, así como el Centro de Información Telefónica en los teléfonos 55 2652 1175 y 800 433 3222, donde se pueden resolver dudas sobre la jornada.

Con esta consulta, la ciudadanía tiene la oportunidad de incidir de manera directa en el uso de los recursos públicos.