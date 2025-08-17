Reconocen a Tlalpan por transparencia y protección de datos; Gaby Osorio recibe el distintivo

INFO CDMX reconoce a la Alcaldía Tlalpan por transparencia y protección de datos; Gaby Osorio recibe el distintivo

En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, recibió un distintivo del INFO CDMX por las acciones de su gobierno en materia de transparencia y protección de datos personales.

El reconocimiento, otorgado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX), distinguió a la alcaldía Tlalpan en dos categorías: por su participación en las Jornadas por la Transparencia y la Privacidad, orientadas al diálogo directo con la ciudadanía, y por sus acciones y buenas prácticas en protección de datos personales, que avalan la implementación de mecanismos eficaces para resguardar la información de la población.

“Estamos en el hermoso Castillo de Chapultepec, muy contentas porque el día de hoy, por parte del INFO Ciudad de México, recibimos un reconocimiento por nuestra gran labor de tener una alcaldía transparente, de garantizar el derecho al acceso a la información”.

“Estamos muy contentas porque eso significa que somos un gobierno abierto, con cero corrupción y un gobierno que está, sobre todo, dispuesto a dar la información que todas y todos ustedes merecen. Muy contenta por este reconocimiento. Vamos construyendo la alcaldía más transparente”, expresó la alcaldesa al concluir el evento.

La entrega del distintivo se realizó en el marco de la ceremonia “INFO 19 años: Construyendo transparencia y privacidad”, efectuada con motivo del décimo noveno aniversario del órgano garante de la transparencia. En este encuentro se distinguió a instituciones públicas y privadas por su labor en la apertura gubernamental, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.

De acuerdo con la Comisionada Presidenta del INFO CDMX, Laura Lizette Enríquez, en esta edición se otorgaron 301 reconocimientos distribuidos en cuatro categorías: 35 instituciones por su labor en materia de transparencia y Estado Abierto; 56 por su participación en las Jornadas por la Transparencia y la Privacidad; 90 por sus acciones y buenas prácticas en protección de datos personales; y 120 por promover procesos de capacitación continua entre su personal.

Enríquez Rodríguez indicó que estos reconocimientos se entregan a quienes han demostrado que capacitarse, innovar y vincularse con la sociedad es parte esencial de una administración pública moderna y sensible, y reafirmó el papel de estas instituciones como actores clave en la vida democrática de la ciudad.

Cabe mencionar que desde la renovación del Pleno en 2018 se han aprobado más de 31 mil 949 resoluciones en 308 sesiones, y que, a través de las plataformas INFOMEX y SISAI 2.0, se han atendido más de dos millones 30 mil solicitudes de información.