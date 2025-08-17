Metrópoli

Suspenden ocho chelerías y clausuran tres más en siete alcaldías por venta irregular de alcohol

Por Gerardo Mayoral
Suspenden chelerías en operativos nocturnos en la CDMX

Durante el fin de semana, las autoridades capitalinas detectaron irregularidades que derivaron en la suspensión de ocho establecimientos y la clausura de tres más.

A través de un operativo, parte del programa “La Noche es de Todos” llevado a cabo en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras y Tlalpan personal del gobierno capitalino verificó 14 establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.

Las acciones se desarrollaron en distintas colonias de las alcaldías , dando respuesta a reportes vecinales y fortaleciendo una estrategia de regulación, prevención y proximidad social.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México recordó que estas medidas buscan desalentar prácticas como la venta clandestina, la alteración del orden público o el suministro de alcohol a menores de edad, con el fin de garantizar espacios de convivencia más ordenados y seguros.

