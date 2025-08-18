Actualizan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en ocho alcaldías

Continuarán lluvias en el país (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes se actualizó la Alerta Amarilla debido a la persistencia de lluvias fuertes en ocho demarcaciones de la capital: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

El pronóstico prevé precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, con un horario estimado entre las 16:45 y las 23:00 horas de este día.

Las autoridades recomendaron a la población llevar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia para el riego de plantas. Asimismo, pidieron mantener limpias las coladeras y evitar verter grasas en el drenaje, con el fin de prevenir encharcamientos e inundaciones.

También se exhortó a la ciudadanía a no transitar por caminos anegados, conducir con precaución por la posible presencia de ramas, restos de árboles u objetos arrastrados, y mantenerse alejados de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que pudieran colapsar por las condiciones meteorológicas.