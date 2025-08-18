Metrópoli

Se prevén precipitaciones de hasta 29 milímetros

Actualizan Alerta Amarilla por lluvias fuertes en ocho alcaldías

Por Gerardo Mayoral
Continuarán lluvias en el país (Andrea Murcia Monsivais)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes se actualizó la Alerta Amarilla debido a la persistencia de lluvias fuertes en ocho demarcaciones de la capital: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

El pronóstico prevé precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo, con un horario estimado entre las 16:45 y las 23:00 horas de este día.

Las autoridades recomendaron a la población llevar paraguas o impermeable y aprovechar el agua de lluvia para el riego de plantas. Asimismo, pidieron mantener limpias las coladeras y evitar verter grasas en el drenaje, con el fin de prevenir encharcamientos e inundaciones.

También se exhortó a la ciudadanía a no transitar por caminos anegados, conducir con precaución por la posible presencia de ramas, restos de árboles u objetos arrastrados, y mantenerse alejados de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que pudieran colapsar por las condiciones meteorológicas.

Tendencias