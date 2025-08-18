Alcaldía respalda sanciones del Club América contra aficionados involucrados en enfrentamientos

Benito Juárez refuerza medidas de seguridad en eventos deportivos tras incidentes en partido de futbol

Tras los incidentes ocurridos el sábado 9 de agosto en la alcaldía Benito Juárez, donde se enfrentaron grupos de animación de los equipos América y Querétaro, el Club América notificó a las autoridades locales la aplicación de medidas disciplinarias contra los responsables.

El equipo informó que se estableció el veto permanente para las personas plenamente identificadas como participantes en los disturbios, lo que les impedirá el acceso a cualquier partido o evento oficial del club, sin posibilidad de reinstalación.

De igual forma, anunció la suspensión por tres partidos oficiales al grupo de animación Disturbio, vinculado a su afición, por su participación en los hechos.

La alcaldía Benito Juárez precisó que previamente proporcionó la información necesaria para que se aplicaran las sanciones correspondientes. La administración encabezada por el alcalde Luis Mendoza reconoció la decisión del club y reiteró que no se tolerarán actos vandálicos en encuentros deportivos ni en espectáculos que pongan en riesgo la seguridad de vecinos y visitantes.

En un posicionamiento oficial, la demarcación subrayó su compromiso con el orden y la seguridad en la organización de eventos y espectáculos públicos, con el propósito de que los asistentes puedan disfrutar de manera sana y segura.

Asimismo, la alcaldía señaló que continuará colaborando con las directivas de los equipos y con las autoridades correspondientes en el intercambio de información y en la implementación de estrategias conjuntas que fomenten la convivencia pacífica en los eventos que se realicen en Benito Juárez.