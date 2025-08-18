Metrópoli

Clausuran el Curso de Verano Ecatepeques en el Parque Ehécatl

Por Eidalid López Pérez
Con la participación de más de mil 500 niñas y niños, el gobierno municipal de Ecatepec clausuró el Curso de Verano Ecatepeques en el Parque Ehécatl, evento encabezado por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Durante la ceremonia, cientos de familias acompañaron a los menores en la exposición de manualidades y trabajos realizados durante las vacaciones. Además, los asistentes disfrutaron de actividades interactivas en los módulos instalados por personal de Prevención del Delito y elementos de la Secretaría de Marina.

El programa, que se llevó a cabo durante un mes, incluyó talleres de arte, reciclaje, lectura, experimentos, música, danza, teatro, así como actividades deportivas y de educación ambiental, con el objetivo de fomentar la creatividad, el aprendizaje y la convivencia en espacios seguros.

La alcaldesa destacó que este tipo de iniciativas forman parte del compromiso de su administración por garantizar a la niñez actividades recreativas y educativas de manera gratuita. “El cambio también llega con acciones que permiten a las infancias desarrollarse en entornos sanos y seguros”, señaló.

Con este cierre, el gobierno local reafirmó su apuesta por impulsar programas de inclusión social y esparcimiento que fortalezcan la formación integral de la niñez ecatepense.

