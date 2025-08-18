Congreso CDMX prepara toma de protesta de personas candidatas al Poder Judicial

Preparan toma de protesta de jueces y magistrados de la CDMX

Las 137 personas electas al Poder Judicial de la Ciudad de México se reunieron con representantes del Congreso local y del Gobierno capitalino para abordar pormenores de la toma de protesta que se realizará el 1 de septiembre.

El encuentro se hizo a puerta cerrada en la Casona de Xicoténcatl, la antigua sede del senado.

De acuerdo con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la sesión de ese día iniciará desde las las 13:00 horas con Honores a la Bandera, la toma de protesta de los jueces y magistrados se realizará de 15:00 a 17:00 horas por bloques, serán tres debido al cupo del Congreso local.

De esta manera, cada una de las personas electas podrá acudir máximo con dos acompañantes.