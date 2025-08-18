Congreso CDMX recibe iniciativa de Brugada para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial

Candidatos electos al Poder Judicial

El Congreso de la Ciudad de México celebrará un nuevo periodo extraordinario para discutir la iniciativa enviada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, que define las funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.

Lo anterior para que los integrantes del Poder Judicial capitalino que tomarán protesta el 1 de septiembre, cuenten con las herramientas adecuadas para ejercer su trabajo sin ningún tipo de complicación u obstáculo.

El diputado morenista Alberto Martínez Urincho y presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que se tiene que adecuar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para establecer las competencias y atribuciones de cada instancia, toda vez que en la Constitución Política de la Ciudad de México ya existen.

“Estas funciones antes estaban establecidas en el Consejo de la Judicatura pero hoy, hay que darle a cada instancia sus funciones. Por ejemplo hoy son 30 áreas que dan seguimiento a las quejas contra magistrados y jueces y en este tema se tiene que modificar la ley para que no dependan del Consejo de la Judicatura y se vayan al Tribunal de Disciplina Judicial”, concluyó.