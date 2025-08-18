Consulta de Presupuesto Participativo 2025 alcanza 4.04% de la Lista Nominal, 2.94% más que en 2022

Más de 295 mil opiniones registradas en ejercicio de presupuesto participativo

La Consulta de Presupuesto Participativo 2025 registró un aumento en el nivel de participación ciudadana, con 295 mil 549 opiniones emitidas, lo que representa 2.94% más que en el ejercicio de 2022, cuando se contabilizaron 286 mil 849.

De acuerdo con el Sistema de Integración de Opiniones por Unidad Territorial (SIOUT), con corte al 17 de agosto y con un avance del 87.58% en el cómputo, el porcentaje de participación alcanzó un estimado de 4.04% de la Lista Nominal.

Esta cifra incluye las 2 mil 325 opiniones recabadas en la jornada anticipada, donde participaron 39 residentes en el extranjero, mil 975 personas en prisión preventiva y 311 en estado de postración junto con sus cuidadoras primarias.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación (CPPCyC), el Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que a las 21:27 horas del domingo 17 de agosto se había recibido el 100% de los paquetes provenientes de las 2 mil 427 Mesas Receptoras de Opinión. En paralelo, el Sistema de Validación de la Consulta confirmó que el cómputo de las Unidades Territoriales (UT) avanzaba en 87.58%.

La consejera electoral y presidenta de la Comisión, Erika Estrada Ruiz, reconoció la importancia del ejercicio ciudadano.

“Cada una de las 295 mil 549 opiniones que se vertieron hoy y los días de la jornada anticipada son sumamente valiosas, porque hablan de esas voluntades que quieren cambiar la realidad de los espacios que ocupan, de cada colonia, barrio y Unidad Territorial”, señaló.

Por su parte, la consejera Maira Melisa Guerra Pulido dijo que la jornada representa un ejemplo de compromiso ciudadano e institucional.

“Quiero agradecer a todos los ciudadanos que acudieron a las Mesas Receptoras de Opinión, que votaron de manera anticipada y que confiaron en este mecanismo para mejorar sus colonias, así como a todas las personas que hicieron posible este ejercicio de democracia participativa”, dijo.

La consejera María de los Ángeles Gil Sánchez subrayó que el avance no habría sido posible sin el trabajo de las personas servidoras públicas del IECM ni de quienes integraron las Mesas Receptoras de Opinión.

"También reconozco y agradezco la participación de las personas que emitieron su opinión de manera presencial y, con ello, dieron muestra de que la construcción colectiva comienza desde nuestra posición individual”, afirmó.