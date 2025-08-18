Dictan 11 años de cárcel al “Dedotes” y a “Yeyé” por caso Ciro Gómez Leyva

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

Un juez dictó sentencia condenatoria de 11 años y un mes de prisión en contra de Israel Jiménez Ávila, alias “Yeyé” y Juan Antonio Cisneros Morales, “Dedos” y/o “Dedotes”, involucrados en el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

A los sentenciados se les acusa de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa.

Además, se estableció la multa de 37 mil pesos al “Dedotes” y al “Yeyé”, implicados en el intento de homicidio el 15 de diciembre del 2022.

Al momento se han obtenido sentencias condenatorias contra 11 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado en contra de la vida del periodista.

Sentencias al autor material y más implicados

El pasado 10 de junio, se impuso la pena de 14 años de prisión a Héctor Eduardo Martínez Hernández, alias “El Bart” y 12 años a Pool Pedro Francisco Gómez, “El Pool”, autor y coautor material del atentado.

“El Bart” tiene responsabilidad penal en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, ya que fue el ejecutor del ataque.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la República establecieron que tras la persecución, cuando la víctima salió de la televisora, Héctor Eduardo “N” disparó directamente en contra del periodista, con un arma de fuego desde una motocicleta en movimiento, con intención de privarlo de la vida.

Pool Pedro participó como coautor material del atentado, al coordinar directamente la ejecución del ataque.

En otro momento, se dictó la sentencia de seis años y ocho meses de prisión a Aniceto Escarcega Saldaña y a Sergio David Berlanga González, acusados de pertenecer a una organización criminal que estaría relacionada al atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre del 2022.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH) aportó los datos de pruebas suficientes para imputar a los criminales por el delito de asociación delictuosa agravada.

Dado que los implicados no tienen una participación directa en el atentado en contra de Gómez Leyva y aceptaron su responsabilidad, lograron que se les disminuyera la pena en reclusión en 16 por ciento.

Aniceto y Sergio tienen relación con la célula delictiva operada por Armando Escárcega Valdez, alias “El Patrón”, autor intelectual de la agresión.

“El Patrón”, desde un domicilio en la colonia Lindavista, de la alcaldía Gustavo A. Madero, habría indicado que el asesinato era un encargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.