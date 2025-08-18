Diputada local es golpeada por personal de la alcaldía Iztapalapa

Diptada del Partido Verde fue golpeada por personal de la alcaldía Iztapalapa

La diputada local del Partido Verde, Rebeca Peralta, fue golpeada por personal del área jurídica de la alcaldía Iztapalapa durante una audiencia ciudadana que se lleva a cabo este lunes en la colonia El Retoño.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Tomás Watson y Amacuzac, cuando la legisladora dialogaba con algunos directores territoriales de la demarcación y personal del área jurídica pasó por el lugar y rosó uno de los pechos de la diputada.

Acompañantes de Peralta increparon al servidor público por el tocamiento, lo que originó una discusión. El hombre se llama Alexis y es escolta de la directora jurídica Sandra Cardona.

En el lugar se encontraba la directora General Jurídica, Sandra Cardona, quien pidió que el personal de la diputada fuera detenido y trasladado al Juez Cívico. En ese momento, se generaron jaloneos y al tratar de intervenir para calmar los ánimos, la diputada fue golpeada en dos ocasiones en el rostro por el mismo funcionario que la tocó al inicio.

Al lugar arribaron directivos de la alcaldesa Aleida Alavez señalando que la diputada también será trasladada al Juez Cívico.