En Nezahualcóyotl disminuye 19% el delito de extorsión en 2025 (IRVIN OLIVARES)

El municipio de Nezahualcóyotl reportó una reducción del 19 por ciento en los casos de extorsión durante el periodo de enero a junio de este año, en comparación con el mismo lapso de 2024. Así lo informó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz del Estado de México, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

﻿De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esta disminución refleja los resultados de la estrategia de seguridad implementada en la demarcación, basada en la coordinación con los distintos niveles de gobierno y en acciones de prevención del delito.﻿

﻿Las autoridades municipales señalaron que continuarán reforzando las acciones para combatir este delito, que afecta principalmente a comerciantes y empresarios, a través de patrullajes, operativos conjuntos y campañas de denuncia ciudadana.﻿

“Seguiremos realizando todas las acciones necesarias para prevenir y atender, donde sea necesario, este tipo de eventos, siempre en coordinación con los tres órdenes de gobierno”, destacó la administración local.﻿Seguridad como prioridad La Mesa de Coordinación subrayó que la disminución de la extorsión en Nezahualcóyotl es un avance significativo, aunque reconoció que aún persisten retos en materia de seguridad.

El compromiso, dijeron, es mantener la tendencia a la baja en este delito y fortalecer la confianza de la población en las instituciones de seguridad y justicia.﻿

Con este balance positivo, Nezahualcóyotl se coloca como uno de los municipios mexiquenses donde los esfuerzos de colaboración interinstitucional comienzan a rendir frutos en la lucha contra la delincuencia.