La Universidad Rosario Castellanos Naucalpan abre sus puertas el 8 de septiembre con apoyo de Sheinbaum y Montoya

Naucalpan, Mex., 18 de agosto del 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances finales en las instalaciones de la Universidad Rosario Castellanos (URC) plantel Naucalpan, a días de su inauguración. Durante el recorrido, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez destacó que este proyecto educativo es hoy una realidad gracias al apoyo del gobierno federal y a años de gestión local para brindar oportunidades a los jóvenes naucalpenses.

Acompañada por estudiantes ya inscritos, Sheinbaum recorrió las instalaciones ubicadas en el inmueble conocido como Rancho Los Tres García, en la zona de Los Cipreses. La universidad ofrecerá 11 carreras enfocadas en áreas estratégicas como ingenierías, ciencias ambientales y desarrollo urbano, buscando formar profesionales vinculados al sector productivo.

“Coincidimos con la presidenta en que la educación es un derecho”, afirmó Montoya, al anunciar obras complementarias para mejorar la movilidad hacia el plantel. Entre estas destacan la rehabilitación integral de Avenida Los Arcos y la creación de un Sendero Ecológico, proyectos que buscan garantizar un acceso seguro y sostenible a la institución.

Las clases para la primera generación iniciarán el próximo 8 de septiembre, fecha en la que se espera la presencia de Sheinbaum. Entre las carreras que han despertado mayor interés entre los estudiantes destacan Ingeniería en Control y Automatización, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas y Economía y Desarrollo Sostenible.

Al finalizar el recorrido, Sheinbaum y las autoridades universitarias cerraron el evento con la consigna “Libres, Dignos y Humanos, somos Rosario Castellanos”. La mandataria federal enfatizó que la URC se integra a la red de universidades públicas que, junto con las Universidades Benito Juárez, buscan garantizar que ningún joven se quede sin acceso a educación superior.

Con esta apertura, Naucalpan consolida su oferta educativa de nivel superior, respondiendo a la demanda de espacios académicos de calidad en la zona norponiente del área metropolitana. El proyecto representa un esfuerzo conjunto entre gobiernos federal y local para impulsar la formación profesional de las nuevas generaciones.