Más de mil 600 proyectos del Presupuesto Participativo fueron votados en Á. Obregón

Más de mil 600 proyectos del Presupuesto Participativo fueron votados en Álvaro Obregón

La alcaldía Álvaro Obregón sometió el domingo a votación un total de mil 621 proyectos del Presupuesto Participativo, en la jornada organizada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

De acuerdo con las autoridades, el proceso se llevó a cabo en calma y con saldo blanco, gracias al dispositivo de seguridad implementado por el gobierno local, que incluyó patrullajes en las zonas aledañas a las mesas receptoras y vigilancia reforzada durante la instalación, apertura y cierre de casillas. La Dirección de Seguridad Ciudadana de la demarcación confirmó que no se registraron incidentes.

En total, la alcaldía recibió 2,101 propuestas vecinales, de las cuales 1,621 fueron dictaminadas de forma favorable y sometidas a consulta, resultando electos 249 proyectos. Para facilitar la participación de la ciudadanía, se instalaron 280 mesas de votación en distintas colonias del territorio obregonense.

Álvaro Obregón se ubicó como la demarcación con mayor porcentaje de proyectos viables en la capital, alcanzando un 77.19 por ciento, según cifras del IECM. Este indicador la coloca a la cabeza en cumplimiento dentro del programa de Presupuesto Participativo.

La alcaldía informó que los proyectos elegidos se incorporarán al programa anual de acciones de la demarcación. La Dirección de Participación Ciudadana detalló que entre las propuestas seleccionadas se encuentran obras de rehabilitación de espacios públicos, mejoras en servicios urbanos, iniciativas de movilidad y acciones en materia de seguridad.