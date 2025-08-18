Naucalpan invita a profesionales de la salud a sumarse al programa “Salud Casa por Casa”

El Gobierno Municipal de Naucalpan, en coordinación con el Gobierno de México, lanzó la convocatoria para que médicas y enfermeras se integren al programa federal “Salud Casa por Casa”, una estrategia que busca llevar atención médica básica y bienestar directamente hasta los hogares.﻿

De acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento, existen vacantes disponibles en Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Huixquilucan y Tultitlán. El objetivo es ampliar la cobertura de servicios de salud y garantizar que más familias reciban orientación, prevención y seguimiento médico sin necesidad de desplazarse.

﻿Requisitos para participar﻿

Las y los interesados deberán contar con licenciatura en Medicina o Enfermería, presentar título y cédula profesional, además de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.

﻿Atención e informes﻿

La Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de México habilitó el número telefónico 722 236 1850, con extensiones 40950 y 40927, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. También se ofrece el correo electrónico edomexcxc@gmail.com como vía de contacto.

﻿Un programa para el bienestar social﻿

“Salud Casa por Casa” es una iniciativa del Gobierno de México que busca fortalecer la prevención, detección temprana de enfermedades y la atención comunitaria, acercando profesionales de la salud a las colonias más necesitadas. Con ello, se pretende reducir brechas de desigualdad y garantizar el derecho universal a la salud.﻿

Las autoridades municipales hicieron un llamado a las y los profesionistas con vocación de servicio a aprovechar esta oportunidad laboral, que además de generar empleo, permite transformar vidas y mejorar las condiciones de salud de las comunidades.﻿