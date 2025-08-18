Naucalpan invita a profesionales de la salud a sumarse al programa “Salud Casa por Casa”

El Gobierno Municipal de Naucalpan, en coordinación con el Gobierno de México, lanzó la convocatoria para que médicas y enfermeras se integren al programa federal “Salud Casa por Casa”, una estrategia que busca llevar atención médica básica y bienestar directamente hasta los hogares.
De acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento, existen vacantes disponibles en Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Huixquilucan y Tultitlán. El objetivo es ampliar la cobertura de servicios de salud y garantizar que más familias reciban orientación, prevención y seguimiento médico sin necesidad de desplazarse.
Requisitos para participar
Las y los interesados deberán contar con licenciatura en Medicina o Enfermería, presentar título y cédula profesional, además de identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio.
Atención e informes
La Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de México habilitó el número telefónico 722 236 1850, con extensiones 40950 y 40927, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. También se ofrece el correo electrónico edomexcxc@gmail.com como vía de contacto.
Un programa para el bienestar social
“Salud Casa por Casa” es una iniciativa del Gobierno de México que busca fortalecer la prevención, detección temprana de enfermedades y la atención comunitaria, acercando profesionales de la salud a las colonias más necesitadas. Con ello, se pretende reducir brechas de desigualdad y garantizar el derecho universal a la salud.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a las y los profesionistas con vocación de servicio a aprovechar esta oportunidad laboral, que además de generar empleo, permite transformar vidas y mejorar las condiciones de salud de las comunidades.