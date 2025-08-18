Pronostican lluvias fuertes en el sur y poniente de la capital este lunes

Lluvias en Ciudad de México Santa Fe, CDMX (Tamara Ramirez Villegas)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que este lunes se presentará un ambiente caluroso en gran parte del día, con cielo medio nublado a nublado y precipitaciones de distinta intensidad en la capital.

El pronóstico señala que la temperatura máxima será de 25 grados Celsius, mientras que por la tarde se prevén lluvias fuertes principalmente en las zonas sur y poniente de la Ciudad de México, y lluvias ligeras en el resto del territorio.

Además, se espera viento proveniente del norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora, alcanzando rachas de hasta 45 km/h.

Por la noche, el descenso térmico marcará valores de entre 18 y 16 grados, con la posibilidad de registrar hasta 14°C en la madrugada del martes, entre las 03:00 y las 06:00 horas, lo que anticipa un amanecer frío.

En cuanto a la actividad volcánica, la imagen de monitoreo del Popocatépetl no registra emisiones recientes de ceniza; sin embargo, la SGIRPC advirtió que, de presentarse, estas se desplazarían hacia el Oeste-Noroeste, con posible impacto en la capital.

La dependencia recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial y a las actualizaciones que se emitan a través del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.