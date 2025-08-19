CDMX inicia 24 rutas de salud; Brugada respalda el programa federal

La jefa de Gobierno, Clara Brugada

Durante la conferencia mañanera sobre la Ruta de Salud, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su apoyo al programa impulsado por la Presidencia de la República. En su intervención, destacó la participación del equipo de IMSS Bienestar, incluyendo al coordinador Jesús Ortiz y a Nadine Gasman.

La jefa del Ejecutivo local señaló que, con el inicio de 24 rutas en toda la ciudad, más de un millón de medicamentos serán distribuidos de manera directa a centros de salud y hospitales, como los de Mixquic, Parrés, Santa Rosa Xochiac, Topilejo, Xoco, Rubén Leñero y Balbuena.

También recalcó que el objetivo de estas rutas es garantizar el acceso a medicinas e insumos a quienes más lo necesitan, asegurando que el servicio llegue sin burocracia ni intermediarios, “sin dejar a nadie atrás”.

“Estas rutas de la salud significan llevarles medicinas a los que más lo necesitan; sin burocracia, sin intermediarismos”, dijo.