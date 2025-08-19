Colapsa 60% de losa en predio en abandono de la Guerrero; autoridades supervisan riesgos

Un derrumbe parcial ocurrido en un inmueble abandonado de la colonia Guerrero generó la movilización de los cuerpos de emergencia y de Protección Civil en la Alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la inspección realizada en el predio ubicado en la calle Lerdo 133, se constató el colapso del 60 por ciento de una losa al interior del patio, además de la presencia de polines en estado de putrefacción y grietas con signos de inestabilidad en las estructuras restantes.

El inmueble, que se encuentra en abandono y con accesos principales sellados con soldadura, fue reportado por vecinos tras escucharse ruidos provocados por el derrumbe, los cuales ya habían sido percibidos una semana antes.

La Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación acudió al sitio para verificar las condiciones, mientras que la Dirección General de Gobierno notificará a la persona propietaria del predio con el objetivo de coordinar acciones que permitan solucionar la situación y reducir riesgos para la comunidad.

El Gobierno de Cuauhtémoc, encabezado por la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, informó que se dará puntual seguimiento a este caso, con prioridad en salvaguardar la integridad de las y los vecinos de la zona.