Entrega gobierno de Ecatepec más de 350 licencias a comerciantes para combatir la corrupción

Entrega de licencias a comerciantes

Con la finalidad de brindar certeza jurídica a los locatarios de uno de los centros comerciales más importantes de la región, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó la entrega de 355 licencias de funcionamiento e igual número de dictámenes de Protección Civil a comerciantes de la Central de Abasto de la localidad, en las instalaciones del propio mercado.

Frente a los asistentes, la alcaldesa afirmó que “hoy es un buen día porque estamos recuperando la institucionalidad al darles certeza en su negocio que han construido con tanto esfuerzo y que es el patrimonio de sus hijos”. Cisneros Coss estuvo acompañada en el evento por el diputado local Octavio Martínez Vargas, quien fue testigo de la formalización de estos trámites.

Durante su intervención, la mandataria municipal hizo un fuerte señalamiento contra administraciones pasadas. Detalló que su gobierno rompe con las inercias de corrupción e impunidad, ya que anteriormente no se entregaban los documentos correspondientes a la mayoría de los empresarios. Esta omisión, según sus palabras, “implicaba corrupción, implicaba moche, implicada entre, implicaba extorsión”.

La presidenta municipal extendió su discurso hacia otras problemáticas del municipio, anunciando acciones concretas. Subrayó que su causa es la gente y confía en que en los próximos meses “se va a convulsionar la localidad con obras y acciones”. En ese sentido, invitó a los presentes a sumarse a un programa emergente de empleo temporal para trabajar en un “Bachetón” y en la reparación de fugas de agua en el sistema Sapase.

“Quienes quieren ser bacheadores está abierto un programa de empleo temporal en el Ayuntamiento. ¡Vaya!, quienes quieran trabajar en las brigadas de bacheo y también en Sapase estamos contratando para reparar fugas”, dijo de manera directa a los comerciantes, buscando generar oportunidades laborales inmediatas.

Por su parte, la directora de Desarrollo Económico municipal, Angélica Quijano Hernández, recalcó la importancia estratégica de la Central de Abasto. Destacó que para el gobierno municipal era prioritario regularizar la situación de los comerciantes de este motor económico regional, ya que la entrega de estos documentos les brinda la anhelada certeza jurídica y seguridad para operar.

El diputado local Octavio Martínez Vargas reconoció el cumplimiento de un compromiso de campaña. Recordó que Azucena Cisneros “hizo un compromiso con la Central de Abasto de ser facilitadora y dar certeza laboral para que nuestros establecimientos puedan funcionar sin la preocupación, sin el amago de que venga una autoridad a pretendernos suspender, clausurar o extorsionar”. Añadió que “después de muchos años finalmente la primer mujer presidenta de Ecatepec le hace justicia a la Central de Abasto”.

El evento concluyó con la entrega simbólica de los documentos a varios propietarios de locales y bodegas. María de la Luz Cheo Chavarría, una de las locatarias beneficiadas, tomó la palabra para agradecer personalmente a la presidenta municipal el respaldo que su administración está brindando a la comunidad comerciante.