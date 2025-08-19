Implementa Tlalnepantla “Operativo Calle Libre” para recuperar espacios públicos y mejorar imagen urbana

Mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos, objetivos en Tlalnepantla

Tlanepantla — Como parte del “Operativo Calle Libre” que busca mejorar la imagen urbana en las comunidades y permitir que la ciudadanía transite por las vialidades de manera segura y sin obstáculos, el gobierno de Tlalnepantla, a través de la dirección de Sustentabilidad Ambiental, retiró permanentemente bienes mostrencos, cascajo en vía pública y automóviles en estado de abandono de las calles de la ciudad.

Mitzi Anda Rubalcava, titular de la dependencia, indicó que estas labores se realizan por instrucciones del Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz. El operativo se implementa de manera permanente con el objetivo claro de eliminar cualquier impedimento que afecte la conducción o el estacionamiento de vehículos en la vía pública.

El pasado fin de semana, la dependencia municipal actuó en la calle Francisco I. Madero del pueblo San Lucas Patoni, donde retiró tarimas y una caja de redilas. Esta intervención respondió a la petición de vecinos que durante administraciones anteriores no habían recibido atención a sus solicitudes.

Este espacio abandonado se había convertido en un foco de inseguridad e insalubridad que propiciaba la presencia de fauna nociva. La situación generaba importantes afectaciones a los habitantes de la comunidad, quienes vivían con preocupación constante.

Los vecinos reportaron que la caja de redilas era utilizada por personas que consumían estupefacientes, lo que mantenía en alerta a la población. El lugar se había convertido en un punto peligroso para las familias y transeúntes que circulaban por la zona.

Tras escuchar las demandas ciudadanas, Anda Rubalcava y su equipo acudieron al lugar para realizar el levantamiento de más de dos toneladas de residuos sólidos. La intervención permitió liberar por completo la calle y devolver la tranquilidad a los residentes.

Los vecinos reconocieron positivamente la labor de las autoridades municipales para resolver un problema que les afectaba directamente. La titular de Sustentabilidad Ambiental aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para reportar este tipo de espacios que perturben el bienestar comunitario.

Anda Rubalcava agregó que la encomienda del Alcalde Raciel Pérez Cruz es implementar el “Operativo Calle Libre” en ambas zonas del municipio, como parte integral de la estrategia de seguridad y con el objetivo claro de recuperar espacios públicos en beneficio de todos los habitantes.

