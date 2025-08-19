Inicia en Nezahualcóyotl Jornada por la Paz para fortalecer el tejido social

Jornada por la Paz para fortalecer el tejido social

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl, encabezado por el presidente Adolfo Cerqueda Rebollo, puso en marcha la Jornada por la Paz, una estrategia orientada a reforzar la seguridad y la sana convivencia en la comunidad.

Este programa, impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tiene como propósito atender de manera prioritaria a las zonas con mayores necesidades sociales, acercando servicios, fomentando la prevención y generando espacios seguros que fortalezcan el tejido social.

Durante la jornada se desarrollan actividades deportivas, culturales y recreativas, además de acciones de prevención en materia de seguridad, todo con la finalidad de construir un Nezahualcóyotl más pacífico y con mejores oportunidades de integración para sus habitantes.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para transformar el entorno urbano, recuperar la confianza ciudadana y consolidar una cultura de paz en beneficio de las familias nezatlenses.