Reporta Naucalpan baja en delitos de alto impacto con Estrategia Operativa Oriente

Estrategia de seguridad en Naucalpan arroja resultados positivos

Naucalpan, seguridad — El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, informó que la Estrategia Operativa Oriente ha arrojado resultados contundentes en materia de seguridad para las y los naucalpenses. Durante su participación en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz estatal, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el alcalde destacó que la reducción de la incidencia delictiva es tangible y está sustentada en cifras oficiales.

Montoya Márquez reveló que, de enero a julio del presente año, se registró una reducción del 29.2% en homicidio doloso y 36.8% en robo de vehículo. Estos datos formaron parte del comparativo presentado en la reunión de Texcoco, donde los doce alcaldes integrantes de la estrategia analizaron el avance con base en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El alcalde subrayó que, pese a las cifras favorables, se mantiene la implementación de acciones necesarias para prevenir y atender a todas las comunidades de Naucalpan. “Trabajamos de manera coordinada con todos los niveles de gobierno”, afirmó el munícipe, al detallar la colaboración entre la Guardia Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Sedena y la Fiscalía Regional.

Las estadísticas oficiales muestran una reducción del 26.8% en delitos de alto impacto, equivalente a 1,132 delitos menos. El análisis comparativo específico para homicidio doloso refleja una disminución del 72.1% al contrastar los 165 eventos registrados en 2022 contra los 46 documentados en 2025.

En cuanto al robo de vehículo, las cifras del SESNSP indican una reducción del 36.8% en los primeros siete meses de 2025 comparedo con el mismo período de 2024. El mes de julio de 2025 mostró una caída particularmente significativa del 59.6% en este delito comparado con junio de 2024.

La efectividad de la estrategia se extiende a otros delitos prioritarios. Se registró una reducción del 35.7% en robo de vehículo sin violencia, 41.6% en robo a transportista, 29.6% en robo a casa habitación y 40.6% en robo a negocio durante el período analizado.

Estos avances reflejan el impacto positivo del trabajo articulado entre los tres órdenes de gobierno y la profesionalización constante de los cuerpos de seguridad municipal. El presidente municipal reafirmó que la seguridad sigue siendo prioridad y que se continuará fortaleciendo la Estrategia de Seguridad con Todo y la Operativa Oriente para consolidar un municipio más seguro.

La Crónica de Hoy/2025