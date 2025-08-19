Se espera calor al mediodía y lluvias ligeras por la tarde en la CDMX

Lluvia CDMX (Adrián Contreras)

Este martes la capital tendrá un ambiente caluroso después del mediodía, con una temperatura máxima estimada de 26 grados Celsius, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias ligeras aisladas durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el viento soplará del norte con velocidades de entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a un rango de entre 20 y 17 grados, mientras que durante la madrugada del miércoles, entre las 03:00 y las 06:00 horas, podría alcanzar los 14 grados, lo que anticipa un amanecer frío en la ciudad.

La dependencia también señaló que el monitoreo del volcán Popocatépetl no registra emisiones recientes de ceniza. En caso de presentarse, esta se desplazaría hacia el Oeste-Suroeste, sin implicaciones para la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomendó a la población mantenerse pendiente de las actualizaciones que emita el Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo, con el fin de tomar precauciones ante posibles variaciones en las condiciones meteorológicas.