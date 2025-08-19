Texcoco y Conagua revisan estado de pozos comunitarios

alcalde Nazario Gutiérrez Martínez encabezó el encuentro

En el municipio de Texcoco, Estado de México, autoridades municipales y representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sostuvieron una reunión con los comités ciudadanos que administran los pozos de agua potable en distintas comunidades.

El objetivo principal fue revisar las condiciones en las que actualmente operan estos sistemas y planear mejoras que garanticen un mejor servicio para los habitantes.

El alcalde Nazario Gutiérrez Martínez encabezó el encuentro y resaltó la importancia de que los comités lleven una administración responsable, tanto del recurso hídrico como del económico, ya que de ello depende el bienestar de los usuarios.

Durante la reunión se explicó que la Conagua realizará un diagnóstico técnico de los pozos para identificar si alguno necesita rehabilitación, reubicación o mejoras en su infraestructura.

Con esta información, el gobierno local podrá gestionar recursos ante instancias estatales y federales, con el propósito de reforzar el abasto y funcionamiento del servicio.

El presidente municipal reconoció el trabajo de los comités comunitarios, quienes son vecinos responsables de la operación en cada localidad y aseguró que el gobierno municipal trabajará de la mano con ellos.

También dejó claro que la administración respeta la autonomía de los comités, ya que el ayuntamiento únicamente se encarga de los pozos ubicados en la cabecera municipal.

Nazario Gutiérrez reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones conjuntas entre ciudadanía, autoridades locales y federales, para garantizar el acceso al agua potable de manera más justa y eficiente en todo Texcoco.