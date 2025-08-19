Votaron 2 mil presos por consulta de presupuesto patricipativo 2025

Voto Personas privadas de la libertad que votaron por el Presupuesto Participativo. (SSC)

Dos mil personas privadas de la libertad participaron en la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, organizada por el Instituto Electoral (IECM), en coordinación con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Este ejercicio de consulta contempló la participación de personas en prisión preventiva, quienes tuvieron la posibilidad de presentar proyectos para la mejora en sus colonias o unidades habitacionales, o elegir alguna propuesta presentada por sus vecinas y vecinos.

En total, en los siete centros penitenciarios, participaron mil 975 personas privadas de la libertad en prisión preventiva; en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente fueron 835, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte 542, en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur 384, en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 198, en el Centro Femenil de Reinserción Social siete, en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla siete, y en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria dos.

Para esta consulta, se inscribieron dos mil 690 personas que cumplían con el requisito de no haber recibido sentencia condenatoria o una resolución en la que se imponga como pena la suspensión de sus derechos político - electorales, de las cuales mil 975 ejercieron su voto, lo que representa un 73.42 por ciento de participación.

La votación se llevó a cabo entre el cuatro y el 14 de agosto, periodo en el que se instalaron las Mesas Receptoras de Opinión (MRO) al interior de los centros penitenciarios, y el personal del IECM habilitó los dispositivos electrónicos para que las personas electoras previamente registradas en la Lista Nominal de Electorado en Prisión Preventiva (LNEPP) de la Ciudad de México, pudieran emitir su opinión.