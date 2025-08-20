Caen 3 ladrones de relojes de alta gama

Detenidos Isaael David Zárate, Asiel Zárate Gómez, y Amir Zárate Gómez. (SSC)

La policía capitalina detuvo a Isaael David Zárate, Asiel Zárate Gómez, y Amir Zárate Gómez, integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de relojes de alta gama, venta armas de fuego y distribución de droga.

Los sujetos estuvieron implicados en el reciente robo de un reloj de alta gama ocurrido en la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 17 de agosto.

El robo ocurrió en la calle Medellín, de la colonia Roma, cuando el afectado llegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de los Estados Unidos, y se dirigía a un departamento Aribnb que rentó para su estancia.

Tras el crimen, oficiales mantenían investigaciones en las calles Matamoros y Tenochtitlán, en la colonia Morelos, donde se percataron que al interior de una camioneta, uno de los tres hombres que viajaban a bordo manipulaba un arma de fuego.

Rápidamente, los policías inspeccionaron el vehículo y hallaron 92 bolsitas de plástico con marihuana; 95 bolsitas adicionales con crystal, y 26 envoltorios con piedra, además de un arma de fuego corta, tres dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Isaael David cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo a transeúnte.