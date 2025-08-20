CDMX acuerda agenda conjunta con ITF para proteger derechos laborales rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México acuerda agenda conjunta con la ITF para proteger derechos laborales rumbo al Mundial 2026

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE), la Secretaría de Turismo capitalina (Sectur) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) firmaron una Agenda de Trabajo Conjunta con el objetivo de garantizar la protección de los derechos laborales en el marco de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Durante la firma del convenio, la titular de la STyFE, Inés González Nicolás, señaló que el acuerdo busca colocar a la Ciudad de México como un referente internacional en materia de trabajo digno.

“Con este convenio debemos estar muy preparados para que el Mundial sea exitoso antes, durante y después, respetando siempre los derechos laborales y cumpliendo la norma. No podemos dar un mal ejemplo al mundo. Queremos que, además de ver la cancha, los visitantes reconozcan que en México hay trabajo digno, trabajo formal y servicios de calidad”, afirmó.

La secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto Guerrero, hizo énfasis en la importancia de que este acuerdo tenga un impacto más allá del evento deportivo.

“Con este convenio y las acciones rumbo a la Copa del Mundo, apostamos por un legado humano en la ciudad. Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo digno, la inclusión y la capacitación de 500 mil prestadores de servicios, para que cada trabajador esté preparado, protegido y orgulloso de recibir a los millones de visitantes que llegarán a la capital”, expresó.

Las instituciones firmantes coincidieron en que el Mundial debe dejar un legado positivo en la capital del país, fortaleciendo las relaciones laborales, la cooperación social y cultural, así como altos estándares de servicio para la ciudadanía y los visitantes.

También refrendaron su compromiso de trabajar en coordinación con los sectores de transporte, turismo y servicios, de manera que el evento contribuya al desarrollo económico de la ciudad sin afectar negativamente el mercado laboral.

Diez ejes de la Agenda de Trabajo Conjunta





El acuerdo contempla diez líneas estratégicas que guiarán las acciones de coordinación entre autoridades y la ITF:

Garantizar entornos de trabajo digno y establecer un comité de coordinación interinstitucional. Generar canales de comunicación con la FIFA y sindicatos nacionales e internacionales. Capacitar a trabajadores y empleadores en derechos laborales, normas de seguridad y operación del evento. Promover el diálogo social y la inspección laboral, con énfasis en transporte, logística y turismo. Difundir y aplicar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral, con atención a mujeres, jóvenes y comunidad LGBT+. Impulsar relaciones laborales justas en locales y empresas de servicios contratados. Incluir a grupos en situación de vulnerabilidad en las oportunidades de empleo vinculadas al evento. Asegurar condiciones de salubridad en todos los centros de trabajo relacionados con el Mundial. Fomentar un transporte público seguro y accesible para trabajadores y asistentes. Prevenir el tráfico de personas en la industria del transporte y sectores vinculados durante la Copa Mundial.

El documento fue firmado por Inés González Nicolás, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo capitalina; Stephen Cotton, secretario general de la ITF; y Ada Salazar, coordinadora nacional de la ITF en México.