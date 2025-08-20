Cuautitlán Izcalli se suma a la campaña “Nos Movemos Seguras”

Con el objetivo de promover espacios seguros para las mujeres y prevenir situaciones de violencia, acoso y hostigamiento en el transporte público, el Gobierno de Cuautitlán Izacalli se unió a la campaña estatal “Nos Movemos Seguras”, mediante la colocación de microperforados en vehículos oficiales de la administración.

La actividad estuvo encabezada por el presidente municipal Daniel Serrano y la maestra Jeanette De Rosas, titular del Instituto Municipal de la Mujer, quienes junto a directoras, directores y personas servidoras públicas reforzaron esta iniciativa de sensibilización ciudadana.

A través de los mensajes impresos en los microperforados, se busca invitar a las mujeres a denunciar cualquier tipo de agresión que enfrenten en sus traslados, al mismo tiempo que se genera conciencia en la población sobre la importancia de erradicar la violencia de género en todos los espacios públicos.

El gobierno municipal subrayó que esta acción es parte de una estrategia integral que coloca en el centro de las políticas públicas el bienestar y la seguridad de las mujeres, con la finalidad de avanzar hacia la consolidación de Cuautitlán Izcalli como una ciudad feminista, libre de silencio y violencia.﻿

De igual manera, las autoridades destacaron que la campaña “Nos Movemos Seguras” constituye un esfuerzo conjunto con el Gobierno del Estado de México para garantizar que las mujeres puedan trasladarse con tranquilidad, fortaleciendo la cultura de la denuncia y la corresponsabilidad social en la construcción de entornos seguros.﻿