Diputados morenistas concluyen foros para actualizar ley sobre el ruido

Escuchan a ciudadanos y especialistas para actualizar legislación sobre el ruido

El conversatorio “Rumbo a la legislación del ruido con visión ciudadana”, convocado por la diputada morenista Leonor Otegui, concluyó de manera exitosa; los participantes concluyeron que el ruido en la capitales un fenómeno que afecta a todos los habitantes, vulnera los espacios públicos, dificulta su disfrute y genera problemas a la salud como la alteración del sueño, sorderas y dificultades para concentrarse, entre otros.

Durante el conversatorio participaron 170 ciudadanos y especialistas en 10 mesas de trabajo, donde se escucharon las expresiones de ciudadanos, autoridades y especialistas, con el fin de escuchar todas las voces para construir una legislación actualizada en la materia.

“Cada día se hace más difícil convivir con tantos ruidos que afectan la salud y la tranquilidad de las personas, tanto en espacios públicos como privados. Es una demanda ciudadana atender este fenómeno y legislar para combatirlo”, expuso Otegui, legisladora por Cuauhtémoc, una de las alcaldías más afectadas por el ruido.

El vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, Paulo García, destacó que se necesitan actualizar los instrumentos que tiene la ciudad para monitorear el ruido.

“Es necesario actualizar el Atlas del ruido y vigilar que se respeten los usos del suelo. Necesitamos recobrar la tranquilidad que el ruido nos ha arrebatado”, dijo, al informar que acompañará la iniciativa de la diputada Leonor Otegui.

En las reuniones participaron funcionarios de diversas instancias como la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, la PAOT y expertos de la Universidad Iberoamericana.

Los participantes también coincidieron en que uno de los problemas para encarar el ruido es la especificación de las competencias de diversas autoridades.

Los argumentos de los participantes serán retomados en una iniciativa de ley que presentará la diputada durante el próximo periodo de sesiones del Congreso capitalino.