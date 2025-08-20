Ecatepec refuerza seguridad en transporte público con operativo en La Joya

La mañana de este martes se llevó a cabo un nuevo operativo del programa Transporte Seguro en la colonia La Joya, como parte de las acciones permanentes del Mando Coordinado Oriente, estrategia impulsada para disminuir la incidencia delictiva en el transporte público y reforzar la tranquilidad de las y los usuarios.

﻿En el dispositivo participaron la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, el secretario Faustino de la Cruz, elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, quienes de manera conjunta instalaron filtros de revisión en distintas unidades de transporte.﻿

Como parte de las acciones, se contó con el apoyo de binomios caninos, encargados de detectar posibles sustancias ilícitas o armas que pongan en riesgo a la población. Paralelamente, personal de la Unidad de Prevención del Delito brindó orientación a las y los usuarios, especialmente a mujeres, para identificar situaciones de violencia de género y conocer el funcionamiento de la aplicación Red Violeta, una herramienta digital que permite enviar alertas y solicitar auxilio de manera inmediata.

﻿Las autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos se llevan a cabo de forma permanente y estratégica en distintas colonias de Ecatepec, en horarios y rutas de alta demanda, con la finalidad de proteger a los miles de ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público para trasladarse a sus empleos, escuelas y actividades cotidianas.

Ecatepec refuerza seguridad en transporte público con operativo en La Joya

﻿La presidenta municipal destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es fundamental para recuperar la confianza de la población en las instituciones de seguridad y garantizar que la movilidad en Ecatepec se desarrolle en un entorno más ordenado y seguro.﻿

Por su parte, la Dirección de Seguridad Ciudadana reiteró que continuará desplegando operativos de proximidad y prevención en puntos clave del municipio, reafirmando su compromiso de trabajar todos los días para mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer el vínculo con la ciudadanía.﻿

El gobierno de Ecatepec refrenda su objetivo de construir un territorio más seguro, donde los habitantes puedan vivir y trasladarse con mayor tranquilidad.﻿