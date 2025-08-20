Modifican ascenso y descenso en estación Bellas Artes por sustitución de escaleras eléctricas

Modifican ascenso y descenso en estación Bellas Artes de Línea 8 por sustitución de escaleras eléctricas

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que, como medida de protección civil, el ascenso y descenso de usuarios en la estación Bellas Artes de la Línea 8 se realizará únicamente por los andenes laterales, en ambas direcciones: hacia Constitución de 1917 y hacia Garibaldi.

La modificación en la operación responde a los trabajos de sustitución de dos escaleras electromecánicas ubicadas en el andén central, en la zona norte con dirección a Garibaldi. Dicho espacio ya fue tapiado y en los próximos días se efectuará el retiro de las escaleras, que cuentan con más de 30 años de antigüedad.

El Metro señaló que personal de Seguridad Institucional, junto con efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados a la estación, orientará a los usuarios para que realicen sus desplazamientos por los andenes laterales.

La administración del STC solicitó la comprensión del público ante estas medidas, necesarias para prevenir posibles riesgos y garantizar el avance de los trabajos de sustitución.