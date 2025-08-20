“Mujeres al Mando” formará a 250 mujeres en plomería, electricidad y marketing digital

La alcaldía Miguel Hidalgo presentó la convocatoria del programa “Mujeres al Mando”, mediante el cual se capacitará de manera gratuita a 250 mujeres de entre 18 y 55 años en oficios tradicionalmente ejercidos por hombres, con el objetivo de fortalecer su autonomía y brindarles herramientas para emprender sus propios negocios.

El alcalde Mauricio Tabe explicó que este proyecto busca empoderar a las mujeres y darles mayor independencia económica. “Mujeres al mando demuestra que no hay barreras, que todos pueden realizar los mismos oficios y aquí ya hay un testimonio de que se ha hecho”, afirmó.

De acuerdo con el edil, el programa es parte de la estrategia de su administración para poner a las mujeres al frente de los programas sociales y reducir la desigualdad y la violencia de género.

“Lo que estimulamos es que la gente tenga sus medios para poder explotar todas sus capacidades y así cumplir todos los sueños que se proponen. Apostamos al desarrollo de las personas, a que no dependan del gobierno ni de un señor, sino que encuentren su propio camino”, subrayó.

Capacitación certificada y gratuita





La directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la demarcación, Lorena Cortés Falcón, detalló que las participantes podrán formarse en áreas como reparación y mantenimiento de motocicletas y vehículos no motorizados; electricidad, plomería y mantenimiento de interiores en los hogares; mixología; así como marketing digital y redes sociales.

Los cursos estarán certificados por una institución educativa, lo que permitirá a las beneficiarias contar con respaldo oficial para emprender y acceder a nuevas oportunidades en el mercado laboral.

En este sentido, Guadalupe Casas Ocampo, directora de proyectos especiales de la Universidad Tecnológica Cumbres, consideró que esta acción contribuye a construir sociedades más equitativas. “Mujeres al Mando busca políticas públicas que empoderen a las mujeres, pero también visibilizar su talento, experiencia y visión, que muchas veces no han tenido espacios ni respaldo para desarrollarse plenamente”, señaló.

Durante la presentación, María de los Ángeles Flores Moreno, plomera de oficio, compartió su experiencia al destacar en un sector en el que predominan los hombres. Explicó que gracias a su trabajo ha podido apoyar económicamente a su familia.

Por su parte, la influencer Fernanda Espinoza convocó a más mujeres a participar en redes sociales y aprovechar su potencial para tener mayor presencia en el ámbito digital y político.

Las interesadas en inscribirse podrán acudir del 25 al 28 de agosto de 2025, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, a la planta baja del Edificio Nuevo de la alcaldía Miguel Hidalgo.