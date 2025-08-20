Naucalpan celebra la tradición gastronómica con el festival “Entre Brasas y Maguey”

Con el propósito de impulsar la economía local y enaltecer la riqueza culinaria de la región, el Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, anunció a realización del festival “Entre Brasas y Maguey”, un evento que reunirá lo mejor de la cocina tradicional y los productos derivados del maguey.

﻿El encuentro se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto, en el estacionamiento de la Basílica de los Remedios, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, ofreciendo a las y los asistentes un espacio para convivir en familia, disfrutar de sabores únicos y fortalecer el consumo local.﻿

Durante tres días, productoras y productores de la región presentarán una variada oferta gastronómica con platillos preparados a las brasas, bebidas típicas y una amplia gama de alimentos y artesanías elaboradas a partir del maguey, planta que forma parte esencial de la identidad cultural mexicana.﻿

Las autoridades locales señalaron que el festival busca no solo brindar un espacio de entretenimiento, sino también apoyar a las y los emprendedores que con su trabajo mantienen vivas las tradiciones culinarias y fomentan el desarrollo económico del municipio.

Además, se espera que la participación de visitantes provenientes de distintas partes del Valle de México, lo que generará una importante derrama económica y permitirá que más personas conozcan el talento y la calidad de los productos locales.

El Gobierno de Naucalpan extendió la invitación a toda la ciudadanía para asistir en compañía de familiares y amistades, y disfrutar de un ambiente 100 por ciento familiar, donde la gastronomía, cultura y convivencia se conviertan en protagonistas.

Con actividades como esta, la administración municipal refrenda su compromiso con la promoción del consumo local, la preservación de tradiciones y fortalecimiento de la economía de las y los naucalpenses.