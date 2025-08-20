Naucalpan celebra la tradición gastronómica con el festival “Entre Brasas y Maguey”

Con el propósito de impulsar la economía local y enaltecer la riqueza culinaria de la región, el Gobierno de Naucalpan, a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, anunció a realización del festival “Entre Brasas y Maguey”, un evento que reunirá lo mejor de la cocina tradicional y los productos derivados del maguey.
El encuentro se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto, en el estacionamiento de la Basílica de los Remedios, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, ofreciendo a las y los asistentes un espacio para convivir en familia, disfrutar de sabores únicos y fortalecer el consumo local.
Durante tres días, productoras y productores de la región presentarán una variada oferta gastronómica con platillos preparados a las brasas, bebidas típicas y una amplia gama de alimentos y artesanías elaboradas a partir del maguey, planta que forma parte esencial de la identidad cultural mexicana.
Las autoridades locales señalaron que el festival busca no solo brindar un espacio de entretenimiento, sino también apoyar a las y los emprendedores que con su trabajo mantienen vivas las tradiciones culinarias y fomentan el desarrollo económico del municipio.
Además, se espera que la participación de visitantes provenientes de distintas partes del Valle de México, lo que generará una importante derrama económica y permitirá que más personas conozcan el talento y la calidad de los productos locales.
El Gobierno de Naucalpan extendió la invitación a toda la ciudadanía para asistir en compañía de familiares y amistades, y disfrutar de un ambiente 100 por ciento familiar, donde la gastronomía, cultura y convivencia se conviertan en protagonistas.
Con actividades como esta, la administración municipal refrenda su compromiso con la promoción del consumo local, la preservación de tradiciones y fortalecimiento de la economía de las y los naucalpenses.