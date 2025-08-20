PVEM CDMX arranca campaña de reforestación

PVEM reforesta área verde protegida de Tlalpan

El presidente del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México, Jesús Sesma, y los legisladores ecologistas del Congreso local, plantaron árboles en un área verde protegida de Tlalpan como parte de su promesa de campaña: “por cada voto al PVEM un árbol para la CDMX”.

Sesma Suárez recordó que durante el cierre de campaña del PVEM se comprometió a que cada voto que recibiera el Partido Verde se convertiría en un árbol sembrado para la ciudad de México.

Durante la reforestación, donde también estuvieron presentes coordinadores y concejales del PVEM, el también coordinador de los diputados verdes en el Congreso capitalino, Jesús Sesma Suárez, indicó que los diputados emprenderán más reforestaciones en todas las alcaldías de la capital del país.

Junto con las y los diputados Elvia Estrada Barba, Manuel Talayero Pariente, Claudia Morales y Yolanda García, sembraron decenas de árboles en Tlalpan, demarcación en donde fue electa la diputada Paulina Pérez, quien también acompañó a la bancada ecologista.

Finalmente, la diputada por Tlalpan, Paulina Pérez, indicó que el área donde se sembraron los árboles es una área verde protegida de alrededor de 10 mil hectáreas, las cuales representan uno de los pulmones de la metrópoli.